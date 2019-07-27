Названы самые "позорные" речевые ошибки в русском языке

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала речевые ошибки, за которые должно быть стыдно.

Как пишет "Российская газета" , список возглавило неправильное ударение в слове "звонит". По мнению лингвиста, такая ошибка сразу выдает некультурного человека.

На втором месте — использование просторечий "ихний" и "евонный", относящихся к уральским диалектизмам. Блинова отметила: сразу понимаешь, что человек провел детство среди людей с не самым высоким уровнем грамотности. Звучит обидно, но это, конечно, не приговор.

На третьем месте — употребление искаженного глагола "ложить" вместо правильного "класть".

Также грубыми ошибками считаются неправильное склонение числительных и путаница в использовании форм множественного числа слов "договор" и "торт".