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Названы самые "позорные" речевые ошибки в русском языке

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Лингвист рассказала, какие ошибки моментально выдают некультурного человека.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала речевые ошибки, за которые должно быть стыдно.

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Как пишет "Российская газета", список возглавило неправильное ударение в слове "звонит". По мнению лингвиста, такая ошибка сразу выдает некультурного человека.

На втором месте — использование просторечий "ихний" и "евонный", относящихся к уральским диалектизмам. Блинова отметила: сразу понимаешь, что человек провел детство среди людей с не самым высоким уровнем грамотности. Звучит обидно, но это, конечно, не приговор.

На третьем месте — употребление искаженного глагола "ложить" вместо правильного "класть".

Также грубыми ошибками считаются неправильное склонение числительных и путаница в использовании форм множественного числа слов "договор" и "торт".

Теги:
речь, профессор, русский язык



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