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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

На двух вокзалах Ташкента ввели систему электронной очереди

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Пока услуга предоставляется в тестовом режиме. В будущем ее планируется внедрить на всех железнодорожных вокзалах республики.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. На столичных железнодорожных вокзалах Ташкент-Центральный и Ташкент-Южный запустили электронные очереди за билетами, сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".

Порядковые номера и номера касс для оформления проездных документов отображаются на специально установленных мониторах. 

"Данный вид услуги позволит, прежде всего, не стоять в длинных очередях перед кассами", — отметили в компании. Операторы же теперь могут быстрее и качественнее предоставлять услуги.

На двух вокзалах Ташкента ввели систему электронной очереди
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
На двух вокзалах Ташкента ввели систему электронной очереди

Кроме того, в залах появились специальные табло и информационные киоски — в частности, для ознакомления с графиком движения поездов.

Также на одном из экранов в билетном зале центрального вокзала Ташкента в онлайн-режиме отображается информация о наличии свободных мест в поездах.

На центральном вокзале Ташкента появился экран с информацией о наличии свободных мест в поездах
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
На центральном вокзале Ташкента появился экран с информацией о наличии свободных мест в поездах

Пока все эти услуги предоставляются в тестовом режиме, добавили в пресс-службе. В будущем они будут внедрены на всех железнодорожных вокзалах республики.

Теги:
технологии, электронная очередь, Узбекистон темир йуллари, вокзал, Ташкент



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