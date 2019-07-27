Пока услуга предоставляется в тестовом режиме. В будущем ее планируется внедрить на всех железнодорожных вокзалах республики.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. На столичных железнодорожных вокзалах Ташкент-Центральный и Ташкент-Южный запустили электронные очереди за билетами, сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".

Порядковые номера и номера касс для оформления проездных документов отображаются на специально установленных мониторах.

"Данный вид услуги позволит, прежде всего, не стоять в длинных очередях перед кассами", — отметили в компании. Операторы же теперь могут быстрее и качественнее предоставлять услуги.

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" На двух вокзалах Ташкента ввели систему электронной очереди

Кроме того, в залах появились специальные табло и информационные киоски — в частности, для ознакомления с графиком движения поездов.

Также на одном из экранов в билетном зале центрального вокзала Ташкента в онлайн-режиме отображается информация о наличии свободных мест в поездах.

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" На центральном вокзале Ташкента появился экран с информацией о наличии свободных мест в поездах

Пока все эти услуги предоставляются в тестовом режиме, добавили в пресс-службе. В будущем они будут внедрены на всех железнодорожных вокзалах республики.