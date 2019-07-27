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Сотрудницы выгоняют телят из коровника

Белорусский вуз подготовит специалистов для аграрной отрасли Узбекистана

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Учебная программа реализуется в партнерстве с Самаркандским институтом ветеринарной медицины.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. В Витебской госакадемии ветеринарной медицины открылся межвузовский факультет, где будут готовить кадры для аграрной отрасли Узбекистана, пишет газета "Витебские вести".

Перед тем, как создать такой факультет, пятеро студентов из Узбекистана по программе обмена прошли обучение в белорусском вузе. Молодым людям понравились занятия в вузе и материальная база академии, и они выразили желание продолжить учиться в Витебске в магистратуре.

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После этого ректор Самаркандского института ветеринарной медицины Худайназар Юнусов посетил ВГАВМ. В ходе визита между высшими учебными учреждениями было подписано соглашение о сотрудничестве. Руководители вузов решили организовать совместные учебные программы и научно-исследовательские проекты.

В новом учебном году в Витебск приедут учиться 20 узбекских студентов, которые освоят специальности о"Ветеринарная медицина" и "Ветеринарная фармация". На защите дипломных работ и магистерских диссертаций в комиссии будут присутствовать как витебские, так и самаркандские специалисты.

Теги:
аграрные вузы, аграрный комплекс, Беларусь, Узбекистан



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