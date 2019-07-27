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Руки молодоженов с обручальными кольцами

В Узбекистане изменились правила заполнения свидетельства о браке

© Flickr/ Brian Ambrozy
Общество
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В последнее время в соцсетях часто обсуждаются вопросы, связанные с гербовыми свидетельствами, которые выдают органы ЗАГС.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Узбекистане установлены новые правила заполнения гербовых свидетельств о браке, разводе, рождении и смерти. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Агентства государственных услуг.

Ранее бланки заполнялись от руки, теперь же — только на компьютере. Как отметили в агентстве, это предусмотрено постановлением кабмина.

В Узбекистане изменились правила заполнения гербовых свидетельств о браке, разводе, рождении и смерти
© Пресс-служба Агентства госуслуг
Образец заполнения свидетельства о рождении

Ранее сообщалось, что за первое полугодие Центры государственных слуг помогли гражданам 6,7 миллиона раз.

Одной из самых популярных услуг стала выдача электронной цифровой подписи, ее запросили 1,5 миллиона граждан. Также граждане обращались в центры, чтобы оформить ребенка в детский сад, получить ИНН, встать на учет в накопительной пенсионной системе, а также для признания права собственности на самовольно построенные жилые помещения.

Теги:
Агентство государственных услуг, документы, Узбекистан



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