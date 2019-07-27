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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

UzAirways разъяснила права пассажиров на компенсацию за задержки рейсов

Узбекистон хаво йуллари
Общество
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В авиакомпании объяснили, в каких случаях пассажирам полагается компенсация, а в каких — нет.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В "Узбекистон хаво йуллари" объснили, какие компенсации полагаются пассажирам международных рейсов в случае задержки рейса по вине авиакомпании (неисправность или позднее прибытие самолета).

Так, если рейс задержан на два-четыре часа, пассажирам предоставляются напитки, сообщается на странице UzAirways в Facebook. Более четырех часов — обед, завтрак или ужин (в зависимости от времени суток). 

Если рейс задержан более чем на четыре часа ночью или более чем на 12 часов днем — пассажирам предоставляется гостиница с питанием. Авиакомпания также должна обеспечить трансфер до гостиницы и обратно.

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
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Более того, авиакомпания оплачивает один или два телефонных разговора (продолжительностью около пяти минут) или иных услуг связи, которые стоят примерно как пятиминутный разговор в пункте вынужденной задержки. Также можно воспользоваться комнатой матери и ребенка.

При этом в компании отметили, что компенсация не полагается в случае форс-мажора: если из-за погодных условий задержан рейс трансферных пассажиров или самолет посажен из-за плохой погоды на запасной аэродром. Исключение составляют случаи, когда перевозка уже началась. 

Ранее сообщалось, что UzAirways ввела в эксплуатацию пятый по счету Boeing 787 Dreamliner. Самолет рассчитан на перевозку 246 пассажиров. Из них 24 могут находиться в бизнес-классе, 222 — в эконом-классе.

Теги:
пассажиры, рейс, Самолет, Узбекистон темир йуллари



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