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Судебный молоток, архивное фото

Первые результаты: хоким и прокурор Яккабагского района уволены

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
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Некоторые чиновники поплатились за незаконный снос должностями, кому-то грозит уголовное дело за превышение полномочий.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Власти узбекистана отреагировали инцидент, произошедший в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. В частности, Администрация президента сообщила, что хоким района Шохмурод Донаев и прокурор района Жамшид  Халилов покидают свои посты.

Действия заместителя хокима Яккабагского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева были признаны превышением полномочий. Сейчас на него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Речь идет о незаконном сносе двухэтажного здания, принадлежащего предпринимателю Бахриддину Исомову, в котором были расположены магазин, служебные и жилые помещения.

© Кашкадарё Зиёкори
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Ранее, председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов выразил обеспокоенность случаями открытой конфронтации представителей хокимиятов и граждан из-за сносов жилых домов и сооружений.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают резонансные случаи, особенно те, что произошли в Яккабагском районе, а также "случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти" в Риштанском, Янгиюльском районах и Ургенче.

Теги:
увольнение, прокурор, хоким, хоким, снос гаражей, снос дома



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