Какие улицы перекроют в Ташкенте в ближайшие дни

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Ташкенте начинаются тестовые вступительные экзамены, а это значит, что на две недели в столице будут перекрыты для движения четыре улицы, сообщает ГУВД Ташкента.

"В период с 29 июля по 10 августа с 5.00 до 20.00 в Юнусабадском районе столицы будут закрыты для движения транспортных средств следующие улицы: Кургазма, Корхожиота, Ифтихор, Ниёзбек йули", – говорится в сообщении.

Напомним, тестовые вступительные тестовые испытания по приему в вузы в этом году проводятся с 29 июля до 14 августа.

Абитуриенты смогут узнать результаты уже на следующий день. Для этого можно использовать сайт ГЦТ или путем смс-оповещений. Списки поступивших можно будет увидеть уже 23-24 августа.

Стало известно, как будут проходить вступительные экзамены в вузы >>

Первыми закончатся тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской области – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.

На сегодняшний день 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов можно на сайте test2019.uz.