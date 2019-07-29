"Нужны новые силы": Хикмат Абдурахманов покинул пост главы ОС

После ухода с поста, Химкат Абдурахманов намерен посвятить себя образовательному проекту, который принесет свою пользу обществу.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Хикмат Абдурахманов объявил о завершении работы в качестве председателя общественного совета при хокимияте Ташкента. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Однако он добавил, что остается в составе совета, созданного по инициативе главы столичной администрации Джахонгира Артыкходжаева.

Общественный совет при хокимияте Ташкента определился с составом >>

"Это был важный период в моей жизни, я старался эту роль выполнять честно, в меру своих способностей и опыта. На мой взгляд, для молодой организации важен приток новых сил, новых мыслей, новой команды во главе ОС. Сам же намереваюсь ближайшие годы, помимо прочих наших проектов, вместе с единомышленниками посвятить образовательному проекту, который принесет свою пользу обществу", — написал Хикмат Абдурахманов.

По его мнению, совету далеко не все удалось реализовать, но, тем не менее, структура должна продолжить свою деятельность ради общества.

"Мы впервые за историю города создали общественно-диалоговую площадку при столичном хокимияте в виде общественного совета. Примерно 100 человек стали его членами и экспертами, что демонстрировало большой интерес со стороны горожан", - рассказывает он.

Абдурахманов надеется, что самые активные и принципиальные граждане Ташкента будут поддерживать деятельность ОС, и в рамках этого далее вести конструктивный диалог с хокимиятом и другими органами.

Также он еще раз поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, состав общественного совета был утвержден 3 июля 2018 года.

В него вошли пиар-менеджер Nestlé Uzbekistan Нигора Акилова, дипломат и советник Ассоциации международного бизнеса и технологий Кадыржан Юсупов, искусствовед и фотожурналист Хусниддин Ато, врач Улугбек Маджидов и представители других сфер и профессий.

Всего в составе общественного совета 20 человек.