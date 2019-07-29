В Самарканде начинается строительство легкого метро

Шавкат Мирзиёев поручил сделать из Самарканда туристический центр, а теперь там начинается строительство легкого метро.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Самаркандской области уже совсем скоро начнется строительство легкого метро, сообщает Everyday.uz.

Напомним, легкое метро - это вид регулярного скоростного внеуличного рельсового городского транспорта. По своим характеристикам занимает промежуточное положение между классическим метрополитеном и легкорельсовым транспортом.

Как правило, линии легкого метро располагаются на поверхности или на эстакадах.

Во время своего визита в Самарканд, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сделать из города туристический центр.

Шавкат Мирзиёев поручил превратить Самарканд в туристический центр >>

Он встретился с активистами, руководителями секторов, аксакалами, фермерами и предпринимателями.

Глава государства отметил, что следует улучшить деловой климат в регионе и создать в нем все условия для предпринимателей.

В аэропорту Самарканда появится новый терминал >>

Также стало известно о том, что в аэропорту Самарканда будет построен еще один терминал.

Глава государства дал указания по внедрению современного менеджмента в аэропорту, повышению числа поездов и автобусов на маршрутах на время реконструкции, созданию дополнительных удобств населению и туристам.