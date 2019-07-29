В Самарканде начинается строительство легкого метро

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Самаркандской области уже совсем скоро начнется строительство легкого метро, сообщает Everyday.uz.
Напомним, легкое метро - это вид регулярного скоростного внеуличного рельсового городского транспорта. По своим характеристикам занимает промежуточное положение между классическим метрополитеном и легкорельсовым транспортом.
Как правило, линии легкого метро располагаются на поверхности или на эстакадах.
Во время своего визита в Самарканд, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сделать из города туристический центр.
Шавкат Мирзиёев поручил превратить Самарканд в туристический центр >>
Он встретился с активистами, руководителями секторов, аксакалами, фермерами и предпринимателями.
Глава государства отметил, что следует улучшить деловой климат в регионе и создать в нем все условия для предпринимателей.
В аэропорту Самарканда появится новый терминал >>
Также стало известно о том, что в аэропорту Самарканда будет построен еще один терминал.
Глава государства дал указания по внедрению современного менеджмента в аэропорту, повышению числа поездов и автобусов на маршрутах на время реконструкции, созданию дополнительных удобств населению и туристам.