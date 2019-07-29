Злоумышленники просили $25 тысяч за поступление в ТашМА

Преступник был задержан с вещественными доказательствами. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали гражданина, вымогающего деньги у абитуриента за поступление в Ташкентскую медицинскую академию. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Злоумышленником оказался сельский врач. Он был задержан при получении суммы денег на улице Шифокорлар Алмазарского района. Как сообщается, гражданин обещал поступление через своих знакомых в Ташкентскую медицинскую академию. За это врач потребовал 25 тысяч долларов.

Прокуратура возбудило возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям и сейчас ведутся следственные действия.

Ранее мы сообщали о задержании двух преподавателей, которые вымогали деньги за устройство абитуриента в университет.

Преподаватель кафедры "Технологии и сервис" Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и учительница школы № 39 Зангиатинского района были задержаны с вещественными доказательствами при получении 7 тысяч долларов. Взамен они обещали устроить абитуриента в этот вуз.