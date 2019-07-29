19:29 29 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Доллары США

Злоумышленники просили $25 тысяч за поступление в ТашМА

© Sputnik / Михаил Кутузов
Общество
Получить короткую ссылку
158 0 0

Преступник был задержан с вещественными доказательствами. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали гражданина, вымогающего деньги у абитуриента за поступление в Ташкентскую медицинскую академию. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Злоумышленником оказался сельский врач. Он был задержан при получении суммы денег на улице Шифокорлар Алмазарского района. Как сообщается, гражданин обещал поступление через своих знакомых в Ташкентскую медицинскую академию. За это врач потребовал 25 тысяч долларов.

Прокуратура возбудило возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям и сейчас ведутся следственные действия.

Мужчина пересчитывает доллары США, фото из архива
© Sputnik / Anton Denisov
Ташкентец за 11 тысяч долларов обещал устроить поступление в вуз
Ранее мы сообщали о задержании двух преподавателей, которые вымогали деньги за устройство абитуриента в университет.

Преподаватель кафедры "Технологии и сервис" Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и учительница школы № 39 Зангиатинского района были задержаны с вещественными доказательствами при получении 7 тысяч долларов. Взамен они обещали устроить абитуриента в этот вуз.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Прокуратура, взятка, абитуриенты, поступление в университет, поступление



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночная прогулка по полигону Минобороны Узбекистана Фориш
Полигон "Фориш" готов принять гостей - фотолента
Владимир Путин поздравил военных моряков - видео
Польза и вред винограда
Виноград: польза и вред для здоровья

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054