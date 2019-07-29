В Туринском политехническом университете открыто новое направление обучения

По новому направлению "Автомобильный инжиниринг" будут готовить как бакалавров, так и магистров.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В филиале Туринского политехнического университета в Ташкенте открыли новое направление бакалавриата и магистратуры "Автомобильный инжиниринг". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Представители АО "Узавтосаноат" накануне вернулись из Италии, где проводили переговоры с руководством университета.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках документа будут оптимизированы учебные программы и реализована интеграция образования, науки и производства.

В настоящее время в филиале Туринского политехнического университета в Ташкенте преподают 47 профессоров из Италии.

Politecnico di Torino - один из старейших технических институтов Италии, основанный в Турине в 1859 году. Сегодня Туринский политехнический университет известен как кузница инженеров и архитекторов. Учебное учреждение входит в топ-100 вузов мира.