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Сила ума: школьники Узбекистана завоевали 19 наград на олимпиаде

© УзА
Общество
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Международная олимпиада по математике и естественным наукам собрала 1100 учеников из 20 стран. Узбекистанцам удалось завоевать 5 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых наград.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Малайзии состоялась престижная Международная олимпиада по математике и естественным наукам, победителями и призерами которой стали школьники из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Узбекистан представляли 13 учащимися общеобразовательных школ. Предварительный отбор состоял из решения ребусов и математических задач. Справившиеся с заданиями школьники проходили в финальный тур. Именно там и определялись победители в разных возрастных категориях.

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Пресс-служба Министерства Обороны Республики Узбекистан
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Узбекистанцам удалось завоевать 5 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых наград. Международная олимпиада собрала 1100 учеников из 20 стран.

Организаторы отметили, что целью олимпиады является продвижение образовательных стандартов и учебных программ общего среднего образования в формате "STEAM" (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Основной акцент делается не только на запоминание и воспроизведение информации, но и на развитие креативности, самостоятельного поиска и анализа ребенка.

Теги:
олимпиада, Образование, школьники, школа, Школа



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