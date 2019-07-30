В Минске открыли памятник Алишеру Навои

Садык Сафаев выразил свою признательность от имени узбекского народа президенту Беларуси, мэрии и общественности Минска за проявленное уважение к культуре великого предка.

ТАШКЕНТ, 30 июл Sputnik. Памятник узбекскому поэту Алишеру Навои открыли в Минске во время первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана, сообщает БЕЛТА.

Установака бюста прошла в сквере на улице Свердлова в границах улиц Кирова - Свердлова - Ульяновской. Памятник-бюст был создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.

В июле на экраны выйдет фильм об Алишере Навои >>

В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

По словам Садыка Сафаева, для него большая честь участвовать в открытии памятника великому сыну узбекского народа в столице братской Беларуси. От имени узбекского народа он выразил искреннюю признательность президенту Беларуси, мэрии и общественности Минска за проявленное уважение к культуре великого предка.

"Алишер Навои занимает особое место в сердце каждого узбека. Его творчество оставило неизгладимый след в культуре нашего народа. С непревзойденной поэтической силой он воспел лучшие человеческие качества, чувства, любовь к своей родине и народу, родному языку. Алишер Навои был первым выдающимся поэтом, открывшим миру красочный необычайно образный мир узбекского языка. Но он был и гениальным просветителем, видным государственным деятелем своей эпохи, поддерживал ученых, мыслителей, художников, на свои собственные средства возвел грандиозные сооружения и построил 380 общественных зданий. Его наследие органично вписывается в мировую культуру"", - рассказал Сафаев.

Открытие памятника Навои, по его мнению, - подтверждение крепнущих связей между двумя народами.

Напомним, первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана открылся в понедельник в Минске.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Минске >>

Мероприятия Форума начались с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

Во вторник в рамках Форума состоится пленарное заседание, в котором предполагается участие четырех сотен человек с обеих сторон.

Предполагается, что Минск и Ташкент подпишут около 15 соглашений и контрактов.