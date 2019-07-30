Отец выбросил своих детей из окна в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В Ташкенте отец выбросил двух своих детей из окна четвертого этажа, сообщает UPL.

"Мужчина совершил этот страшный поступок для того, чтобы отомстить жене, которая подала на развод. Более того, у него были серьезные проблемы с психикой", - говорится в сообщении.

К счастью, дети выжили, но остались инвалидами.

Отец детей в настоящее время находится в тюрьме, а в махалле, где проживали молодожены, заявили, что они пытались помирить пару и сохранить семью, однако мать заявила, что была готова вернуться в дом мужа даже после инцидента, но ее свекровь не согласилась принять их.

Мать, оставившая младенца в туалете в Сурхандарье, объяснила поступок >>

Напомним, 8 июля в общественном туалете Сурхандарьи на рынке "Лолазор" женщина родила ребенка в туалете и бросила.

Врачи скорой помощи прямо на месте оказали малышке помощь и она была доставлена в перинатальный центр в тяжелом состоянии.