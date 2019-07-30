ООН: 72 процента жертв торговли людьми - женщины и девочки

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Генсек ООН выступил с речью по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля. Об этом сообщает портал Новости ООН.

Данные Управления ООН по наркотикам и преступности говорят о том, что женщины и девочки составляют около 72 процентов жертв торговли людьми, однако в сети торговцев людьми попадают и дети, и мужчины.

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По статистике террористические группы и торговцы людьми эксплуатируют наиболее беззащитных. Как правило жертвами становятся те, кто живет в бедности, оказался в участником военных действий или подвергается дискриминации.

Преступником помогают стихийные бедствия, нищета и вооруженные конфликты. Особенно страдают мигранты и беженцы. И главная проблема тут -равнодушие. Именно оно позволяет злоумышленникам эксплуатировать людей.

Однако позитивные изменения в этом направлении уже происходят. В большинстве стран приняты необходимые законы, а в некоторых из них по делам о торговле людьми недавно были вынесены первые обвинительные приговоры.

17 апреля 2008 года в Узбекистане принят Закон "О противодействии торговле людьми".

Год назад Государственный департамент США обнародовал Ежегодный доклад о ситуации с торговлей людьми. Ведомство признало успехи Узбекистана в этой сфере и повысило уровень страны с 3-й категории до 2-й. В документе подчеркивается признание международными экспертами искоренения систематического детского труда, а также выполнения обязательств в рамках конвенций Международной организации труда.