Сколько узбекских абитуриентов удалили с тестирования за нарушения

В этом году вступительные тестовые испытания проводятся с 29 июля до 14 августа.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В первый день от вступительных испытаний в вузы Узбекистана были отстранены 66 человек, сообщил начальник управления Государственного центра тестирования Барно Раджабов в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Всего в тестировании должны были принять участие 71 340 абитуриентов, однако испытание прошли 68 736 человек. Более 2,5 тысячи узбекистанцев не явились на экзамен по разным причинам, больше всего в Ташкенте (734 человека), меньше всего — в Навоийской области (53).

Отстранены от вступительных испытаний были в общей сложности 66 человек: 13 — еще при входе, 53 человека пришлось удалить за нарушение правил.

При этом Барно Раджабов заявил, что тестирование прошло по плану, никаких несчастных случаев не произошло.

По его словам, узбекистанцы, которые не смогли прийти на тестирование, уже обращаются в ГЦТ.

"Проанализировав причины, мы представили предложения в Государственную приемную комиссию. Если приемная комиссия даст разрешение, они смогут сдать экзамены в следующие дни. Тем не менее, следует отметить, что не существует никакого нормативного акта, недопускающего участия в следующем тестировании абитуриентов, не участвовавших по определенным причинам", — сказал Раджабов.

Напомним, вступительные тестовые испытания в этом году проводятся с 29 июля до 14 августа. Абитуриенты смогут узнать результаты уже на следующий день — с помощью сайта ГЦТ или смс-оповещений. Списки поступивших станут доступны уже 23-24 августа.