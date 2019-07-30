В Ферганской области тысячи человек незаконно отправили на хашар

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана сформировало три рабочие группы для изучения фактов принуждения к труду в Ферганской области 27-28 июля.

На сайте Uza.uz 29 июля был опубликован материал, в котором указывается, что в те дни в нескольких районах области прошел хашар, в ходе которого тринадцать тысяч сотрудников АО "Азот", ООО "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи", "Фарғона Иссиқлик энерго маркази" и других организаций занимались расширением дороги, благоустройством, строили объекты.

© Fb Хашар в Риштане

В министерстве заявили, что проведение такого мероприятия — принуждение к труду, прямое нарушение трудового законодательства.

© Fb Хашар в Риштане

В постановлении кабмина от 10 мая прошлого года говорится, что всенародный хашар проводится исключительно на добровольных началах, причем для его проведения нужен соответствующий акт президента или решение правительства.

Хашар проводится строго на территории организации, в которой работают участники, причем им запрещено выполнять строительно-ремонтные работы.

© Fb Хашар в Риштане

Как отметили в министерстве, хашар в Ферганской области проводился без соответствующего акта президента или решения кабмина. Сотрудники организаций привлекались к строительству и благоустройству, в том числе вдоль автодорог.

В Минтруда подчеркнули, что по результатам проверки на всех трех предприятиях будут приняты меры, и призвали прекратить любые проявления принудительного труда.