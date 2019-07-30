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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото

Стала известна судьба чиновника, которого Рахмон отчитал за ложь

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Общество
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В мае президент Таджикистана уличил чиновника во лжи относительно количества автомобилей и образования и велел ему уволиться.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В отношении бывшего главы первого терминала таможенной службы Душанбе Шахбоза Раджабзоды, которого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в мае уличил во лжи и раскритиковал, никто не возбуждал уголовное дело.

Эмомали Рахмон
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Таджикистана сурово отчитал чиновника за ложь
"В отношении Шахбоза Раджабова не поступило никаких жалоб", — сообщил руководитель Агентства по борьбе с коррупцией республики Cулаймон Султонзода. Его цитирует Sputnik Таджикистан.

Напомним, весной Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовых, таможенных и налоговых структур пригласил Раджабзода к микрофону, допросил его и уличил во лжи.

Глава государства заявил, что у чиновника грехов больше чем волос на голове, велел ему написать заявление и уйти. При этом заявил, что учитывает молодые годы, иначе Раджабзода "сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет".

Теги:
президент, Таджикистан, Эмомали Рахмон



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