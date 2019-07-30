Стала известна судьба чиновника, которого Рахмон отчитал за ложь

В мае президент Таджикистана уличил чиновника во лжи относительно количества автомобилей и образования и велел ему уволиться.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В отношении бывшего главы первого терминала таможенной службы Душанбе Шахбоза Раджабзоды, которого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в мае уличил во лжи и раскритиковал, никто не возбуждал уголовное дело.

"В отношении Шахбоза Раджабова не поступило никаких жалоб", — сообщил руководитель Агентства по борьбе с коррупцией республики Cулаймон Султонзода. Его цитирует Sputnik Таджикистан

Напомним, весной Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовых, таможенных и налоговых структур пригласил Раджабзода к микрофону, допросил его и уличил во лжи.

Глава государства заявил, что у чиновника грехов больше чем волос на голове, велел ему написать заявление и уйти. При этом заявил, что учитывает молодые годы, иначе Раджабзода "сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет".