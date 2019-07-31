Вслед за светом и бензином: в Узбекистане повысятся цены на газ

Новые тарифы начнут действовать с 15 августа. Цены выросли более чем на 18%.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Цены на природный газ вырастут для населения для населения. Об этом сообщается в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №633 "Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы" от 30 июля.

Новые тарифы начнут действовать с 15 августа.

При наличии счетчиков нужно будет заплатить 380 сумов за один кубометр газа, вместо 320 сумов. Если у граждан отсутствует счетчик, придется отдать те же 380 сумов, вместо 320 за кубометр и 660 сейчас (сейчас 553 сумов) за кубометр для приготовления пищи и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что с 15 августа 2019 года вырастут тарифы на электроэнергию и бензин.