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Вслед за светом и бензином: в Узбекистане повысятся цены на газ

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Новые тарифы начнут действовать с 15 августа. Цены выросли более чем на 18%.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Цены на природный газ вырастут для населения для населения. Об этом сообщается в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №633 "Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы" от 30 июля.

Лампы накаливания
© Sputnik / Марина Лысцева
В Узбекистане с августа повышаются тарифы на электроэнергию
Новые тарифы начнут действовать с 15 августа.

При наличии счетчиков нужно будет заплатить 380 сумов за один кубометр газа, вместо 320 сумов. Если у граждан отсутствует счетчик, придется отдать те же 380 сумов, вместо 320 за кубометр и 660 сейчас (сейчас 553 сумов) за кубометр для приготовления пищи и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что с 15 августа 2019 года вырастут тарифы на электроэнергию и бензин.

Теги:
тарифы, газоснабжение, добыча газа, сжатый газ, газопровод, газ, Газ



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