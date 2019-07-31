Жара, смирение и равенство: паломница из Казахстана рассказала правду о хадже

Обряд большого паломничества состоит из порядка 17 этапов, которые требуют выносливости, преданности, терпения. Но, несмотря на все сложности, мусульмане хотят возвращаться в Мекку. Почему — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik, Айгюзель Кадир. Двенадцать лет назад Анияш Байсалбекова стала обладательницей почетного звания "кажы", совершив хадж, или "большое паломничество" в Мекку. В беседе со Sputnik Казахстан она рассказала, как изменилась ее жизнь после прикосновения к святым местам ислама, почему хадж — не туризм и можно ли делать селфи у Каабы.

Аура святых мест

В квартире, наполненной комнатными растениями, царит спокойствие. Анияш кажы Байсалбекова с трепетом рассказывает о своем пути в Саудовскую Аравию. В 2007 году она совершила хадж, а спустя годы — малое паломничество, или умру. Читать намаз казахстанка, долгие годы проработавшая преподавателем начальных классов, начала на перекрестке двух веков, в 2000-м. Она и ее супруг мечтали отправиться в хадж и побывать на родине пророка Мухаммада. Но пришла беда: спутник жизни Анияш Байсалбековой скоропостижно скончался.

Sputnik / Абзал Калиев Анияш Байсалбекова

"Волею Всевышнего, я отправилась в хадж в 2007 году. Это пятый столп ислама, он обязателен для верующего, у которого есть финансовые возможности. Затем в 2013 году во второй раз я совершила "бәділ қажылық" — хадж за покойного супруга. На протяжении трех лет я совершала малое паломничество. Некоторые люди, далекие от религии, бывает, говорят, что паломники хвастаются статусом "кажы", задаются вопросом, почему бы мусульманам не отправить кого-нибудь к святым местам, вместо того, чтобы ездить каждый раз самим. Если говорить о богачах, то, наверное, в этом суждении есть своя правда. Но такие, как мы, хотят возвращаться в Мекку, потому что у этого места своя особенная аура", — делится паломница.

Обряд хаджа

Между пунктами в Мекке и ее окрестностях во время хаджа перемещаются миллионы паломников. Обряд большого паломничества состоит из порядка 17 этапов, которые требуют выносливости, преданности и терпения. Верующие облачаются в специальное одеяние — ихрам (у мужчин — два куска белой материи, у женщин — неброская одежда, которая покрывает тело, кроме лица и кистей рук).

Обязательным для мусульман является посещение мечети аль-Харам ("Запретная мечеть), во внутреннем дворе которой располагается древнейший храм Кааба. Во время хаджа верующие совершают таваф — ритуальный обход против часовой стрелки вокруг мусульманской святыни.

"Хадж — дело нелегкое. Если бы это давалось просто, то, наверное, все бы становились паломниками. Во-первых, там очень жарко, порой до 50 градусов. Во-вторых, огромное количество людей. Во время обхода Каабы, в одной из углов которого есть священный черный камень, ты замечаешь просто невероятное число людей. У всех одна цель — дойти до него (прикоснуться или поцеловать — Sputnik)", — отмечает Анияш Байсалбекова.

По преданию, храм был возведен для Адама, но после Великого потопа от строения ничего не осталось. По одной из версий, черный камень оказался на земле, когда пророк Ибрахим заново отстраивал храм в Мекке.

Sputnik / Абзал Калиев Анияш Байсалбекова

"У паломников обычно на руках специальные ремешки, где указан адрес гостиницы. Один из положительных моментов большого паломничества в том, что ты не знаешь, кто рядом с тобой: богатый, бедный, министр, высокопоставленный человек. Твои мысли обращены только к Всевышнему и больше никакие заботы тебя не волнуют", — добавила Анияш кажы.

Во время хаджа паломники направляются в долину Мина, а затем к горе Арафат, где стоят от восхода до заката. Позже мусульмане отправляются в долину Муздалифа, а следом возвращаются в Мину для "джамрат аль-акаба".

"Это ритуал, который заключается в том, что мусульмане бросают семь камней в большой каменный столб. Символ закидывания камнями шайтана. Брать большие камни не стоит, потому что можно ненароком ранить кого-нибудь", — говорит паломница.

Что привозят паломники и можно ли фотографироваться в Мекке

Паломники из Мекки привозят обычно воду зам-зам, продолжает она. Набрать ее можно в колодце в мечети аль-Харам, мусульмане верят в целебную силу этой воды. Зам-зам можно взять и в Медине, в которой пророк Мухаммад провел последние десять лет, если посещение священного города входит в программу от туркомпании. Анияш кажы отмечает, что в качестве подарка можно преподнести финики и тасбих — мусульманские четки.

Sputnik / Абзал Калиев Анияш Байсалбекова

"Фотографироваться во время хаджа я считаю неправильным. Хочу сказать, что есть термин "рия". Он означает — "показуха", или "делать чего-либо, чтобы покрасоваться перед людьми". Это противоположность понятию "ихсан" — богоугодному делу. Нельзя фотографироваться, чтобы похвастаться, и молиться напоказ", — высказалась Анияш кажы.

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Хадж – не туризм

Через несколько месяцев Анияш кажы исполнится 75 лет. В своем почтенном возрасте она мечтает вновь оказаться в священных для мусульман городах. Она хочет совершить малое паломничество в месяц Рамазан (Рамадан) и вновь побывать в гостях у Всевышнего.

Sputnik / Абзал Калиев Анияш Байсалбекова

Умра, как и хадж, предполагает путешествие в Мекку, однако не является обязанностью для мусульман.

"У меня есть подруга, ей 80 лет. Она тоже хочет отправиться. Мы не родились там, не росли там, это горная, каменистая местность. Но по силе этого места скучаешь. Эта мысль не выходит из головы. Хадж — это не туризм. Это смирение, покорность, поклонение. Нужно идти только с чистыми намерениями и быть готовым к испытаниям", — отметила казахстанка.

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В этом году правительство Саудовской Аравии выделило Казахстану 3,2 тысячи квот. Первая группа паломников отправляется в хадж в среду, 31 июля. Прибыть на место назначения верующие должны до пятого числа следующего месяца, а вернуться на родину до 23 августа.

Узбекистану выделено 7,2 тысячи квот. Стоимость совершения хаджа в Мекку в этом году снизилась по сравнению с прошлым на 10 миллионов сумов — до 33,3 миллиона.

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