Таджикских чиновников начнут наказывать за неправильную речь

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Таджикистане к чиновникам, плохо владеющим государственным языком, будут принимать меры, заявила на отчетной пресс-конференции председатель Комитета по языку и терминологии при правительстве страны Гавхар Шарофзода.
По словам главы комитета, наказанием для нарушителей станут исправительные работы. В частности, определенные меры будут приняты в отношении заместителя мэра Душанбе Махмасаида Зувайдзоды.
При этом Гавхар Шарофзода отметила: пока журналисты сами не будут соблюдать языковые нормы, таджикский народ не станет говорить правильно.