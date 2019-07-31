Таджикских чиновников начнут наказывать за неправильную речь

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Таджикистане к чиновникам, плохо владеющим государственным языком, будут принимать меры, заявила на отчетной пресс-конференции председатель Комитета по языку и терминологии при правительстве страны Гавхар Шарофзода.

Как пишет Sputnik Таджикистан , Шарофзода прокомментировала случаи, когда депутаты становились героями публикаций в СМИ из-за разговора диалектным, уличным языком или несоблюдения культуры таджикской речи.

По словам главы комитета, наказанием для нарушителей станут исправительные работы. В частности, определенные меры будут приняты в отношении заместителя мэра Душанбе Махмасаида Зувайдзоды.

При этом Гавхар Шарофзода отметила: пока журналисты сами не будут соблюдать языковые нормы, таджикский народ не станет говорить правильно.