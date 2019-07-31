19:00 31 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Пиджак на кресле

Таджикских чиновников начнут наказывать за неправильную речь

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0

Госслужащих, которые нарушают нормы государственного языка, научат говорить красиво.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Таджикистане к чиновникам, плохо владеющим государственным языком, будут принимать меры, заявила на отчетной пресс-конференции председатель Комитета по языку и терминологии при правительстве страны Гавхар Шарофзода. 

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Названы самые "позорные" речевые ошибки в русском языке
Как пишет Sputnik Таджикистан, Шарофзода прокомментировала случаи, когда депутаты становились героями публикаций в СМИ из-за разговора диалектным, уличным языком или несоблюдения культуры таджикской речи.

По словам главы комитета, наказанием для нарушителей станут исправительные работы. В частности, определенные меры будут приняты в отношении заместителя мэра Душанбе Махмасаида Зувайдзоды.

При этом Гавхар Шарофзода отметила: пока журналисты сами не будут соблюдать языковые нормы, таджикский народ не станет говорить правильно.

Теги:
грамотность, речь, чиновник, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Джулия Робертс и Джордж Клуни
Дружба между мужчиной и женщиной: голливудские пары
Игры "АрМИ-2019" впервые в Узбекистане - видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054