Частный вуз Узбекистана незаконно принимает заявки на поступление

Абитуриентов предупреждают о том, что один из узбекистанских вузов принимает документы на поступление, не имея на то законных оснований.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Частный вуз в Узбекистане, не имеющий лицензии, незаконно принимает заявки на поступление, сообщает "Новости Узбекистана".

Негосударственный Международный социально-экономический университет в городе Карши не имеет лицензии, но при этом за подачу документов студенты должны внести 101 365 сумов.

Более того, сам университет не будет проводить экзамены, а руководство вуза обещает принять всех, кто оплатит контракт.

Госипспекция уже отправила письмо о незаконной деятельности вуза в хокимият Кашкадарьинской области.

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Издание также отмечает, что данный вуз не раз обращался в инспекцию за лицензией. Однако ему было отказано в документе из-за того, что он не соответствует требованиям и нормам оказания образовательных услуг, не имеет собственного здания, не оснащен современным информационно-коммуникационным оборудованием и техническими средствами.

Напомним, сейчас по всему Узбекистану проходят вступительные экзамены в университеты.

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Первыми закончатся тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской области – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.

На сегодняшний день 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов можно на сайте test2019.uz.