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В Ташкенте перекроют четыре улицы

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Улицы перекроют в связи с проведением фестиваля MuzzDay.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Четыре улицы будут перекрыты в Ташкенте с 1 по 4 августа, сообщает хокимият.

Улицы перекроют в связи с проведением фестиваля MuzzDay.

В Ташкенте перекроют четыре улицы
Хокимият
В Ташкенте перекроют четыре улицы

Проезд будет временно закрыт для всех видов транспорта на улице Зарафшан – от пересечения с улицей И. Каримова до ГУП "Тошкент зарбхонаси", часть улицы Матбуотчилар, а также часть улицы Бухоро.

Напомним, MuzzDay - фестиваль мороженого, который пройдет на Бродвее. Жителей и гостей столицы ждет развлекательная программа, музыка и много сладкого.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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