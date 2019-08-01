ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Четыре улицы будут перекрыты в Ташкенте с 1 по 4 августа, сообщает хокимият.

Улицы перекроют в связи с проведением фестиваля MuzzDay.

Хокимият В Ташкенте перекроют четыре улицы

Проезд будет временно закрыт для всех видов транспорта на улице Зарафшан – от пересечения с улицей И. Каримова до ГУП "Тошкент зарбхонаси", часть улицы Матбуотчилар, а также часть улицы Бухоро.

Напомним, MuzzDay - фестиваль мороженого, который пройдет на Бродвее. Жителей и гостей столицы ждет развлекательная программа, музыка и много сладкого.