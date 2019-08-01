Когда объявят дополнительный набор в школы Ташкента – разъяснение Минобра

Дополнительный набор будет объявлен после того, как кабмин республики утвердит изменения в постановление об административном регламенте оказания госуслуг по приему детей в государственные школы. Проект постановления о внесении изменений в этот регламент разработали Министерство народного образования и Министерство юстиции с учетом поступивших от граждан предложений.
Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Оно завершится 5 августа.
В частности, проект постановления предлагает определить порядок приема детей по дополнительным квотам и отменить плату за прием.
Информация о начале приема детей по дополнительным квотам появится на официальном сайте Министерства народного образования, его Telegram-канале и в других соцсетях.