Когда объявят дополнительный набор в школы Ташкента – разъяснение Минобра

Информация о начале приема появится на официальном сайте Министерства народного образования, его Telegram-канале и в других соцсетях.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана рассказали, когда начнется прием первоклассников в 81 школу Ташкента по дополнительным квотам.

Дополнительный набор будет объявлен после того, как кабмин республики утвердит изменения в постановление об административном регламенте оказания госуслуг по приему детей в государственные школы. Проект постановления о внесении изменений в этот регламент разработали Министерство народного образования и Министерство юстиции с учетом поступивших от граждан предложений.

Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Оно завершится 5 августа.

В частности, проект постановления предлагает определить порядок приема детей по дополнительным квотам и отменить плату за прием.

Информация о начале приема детей по дополнительным квотам появится на официальном сайте Министерства народного образования, его Telegram-канале и в других соцсетях.