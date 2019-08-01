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Камышинский арбузный фестиваль

Удовольствие не для всех: врач рассказал, кому нельзя есть арбузы

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Арбуз - одна из многих радостей, которую приносит с собой летний сезон. Но насладиться им могут далеко не все.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Некоторым людям могут быть вредны арбузы. О том, кто попадает в эту категорию, рассказала врач-терапевт Ольга Саакян в интервью "Известиям".

По ее словам, употребление арбузов хорошего качества в умеренном количестве не должно вызывать никаких побочных действий. Для здорового человека дневной нормой считается 0,5 кг арбуза в день.

Как выбрать самый вкусный арбуз
© Sputnik /
Как выбрать самый вкусный арбуз

Вредной красная сочная мякоть летней ягоды может оказаться для людей страдающих мочекаменной болезнью, нарушением оттока мочи и аденомой предстательной железы.

Обойтись без арбузов придется и людям с больными сердцем и желудком. Причина кроется в обильном содержании жидкости в арбузах, что может привести к перегрузке организма.

Как подчеркнула врач, аллергия на арбуз встречается, но крайне редко.

Теги:
правильное питание, здоровье, арбуз, Узбекистан



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