Компания Avtotest больше не будет обучать водителей

В открытом письме компания заявила, что прекращает предоставлять услуги по повышению квалификации водителей для юридических лиц.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Avtotest больше в дальнейшем не будет заниматься повышением квалификации водителей автотранспорта для юридических лиц. Об этом сказано в открытом письме на официальном сайте компании.

"Мы всей командой решили: Avtotest останавливает обучение водителей юридических лиц. Мы устали от критики в наш адрес по этому поводу", - говорится в сообщении.

В дальнейшем компания будет заниматься только подготовкой методичек для водителей. Авторы письма отмечают, что основная цель Avtotest - не заработок, и с момента начала оказания данной услуги она ни разу не покрывала расходы и не приносила прибыль.

Напомним, что ранее пользователи выражали недовольство новым требованием, вступившим в силу с 1 августа 2019 года, согласно которому все водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, обязаны пройти курсы повышения квалификации.

Также многие были обеспокоены тем, что такие услуги для водителей предоставляет лишь компания Avtotest Report, по своей сути являясь монополистом.

Согласно постановлению, водители имеют право повышать свою квалификацию в любом образовательном учреждении, имеющем соответствующую лицензию.

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Однако в Антимонопольном комитете признали, что на данный момент Avtotest Report является единственной организацией, обладающей такой лицензией. Приняв это во внимание, комитет намерен включить организацию в реестр предприятий, занимающих монопольное положение.