Компания Avtotest больше не будет обучать водителей

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Avtotest больше в дальнейшем не будет заниматься повышением квалификации водителей автотранспорта для юридических лиц. Об этом сказано в открытом письме на официальном сайте компании.
"Мы всей командой решили: Avtotest останавливает обучение водителей юридических лиц. Мы устали от критики в наш адрес по этому поводу", - говорится в сообщении.
В дальнейшем компания будет заниматься только подготовкой методичек для водителей. Авторы письма отмечают, что основная цель Avtotest - не заработок, и с момента начала оказания данной услуги она ни разу не покрывала расходы и не приносила прибыль.
Также многие были обеспокоены тем, что такие услуги для водителей предоставляет лишь компания Avtotest Report, по своей сути являясь монополистом.
Согласно постановлению, водители имеют право повышать свою квалификацию в любом образовательном учреждении, имеющем соответствующую лицензию.
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Однако в Антимонопольном комитете признали, что на данный момент Avtotest Report является единственной организацией, обладающей такой лицензией. Приняв это во внимание, комитет намерен включить организацию в реестр предприятий, занимающих монопольное положение.