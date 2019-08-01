В прошлом году на конкурсе "Безопасный маршрут", который прошел в китайском городе Корла, узбекские инженеры-саперы завоевали третье место.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Минобороны Узбекистана начали подготовку к конкурсу "Безопасный маршрут" в рамках "АрМИ-2019" на полигоне в Тюменской области. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.

В 2019 году в этих соревнованиях примут участие пять государств: Беларусь, Россия, Кыргызстан, Вьетнам и Узбекистан. Согласно графику проведения соревнований, 6 августа в полуфинальной схватке сойдутся команды России, Узбекистана и Беларуси. Кыргызы и вьетнамцы будут бороться во второй группе.

Минобороны Узбекистана Узбекские саперы готовятся к "Безопасному маршруту" в Тюменской области

Участникам предстоит обнаружить и обезвредить муляжи противотанковых мин, а также открыть безопасные маршруты для выдвижения бронетехники.

Для создания обстановки, приближенной к реальным боевым действиям, на дорожке в шесть тысяч метров будут расположены более 250 имитационных, сигнальных и взрывных зарядов. Начнутся игры с условных авиаударов бомбардировщика Су-24 и боевого вертолета Ми-8.

Минобороны Узбекистана Узбекские саперы готовятся к "Безопасному маршруту" в Тюменской области

Инженерно-саперным командам предстоит найти и обезвредить учебные боеприпасы и взрывчатые устройства. После участники выполнят установку 20-метрового тяжелого механизированного моста и переправят через него инженерно-заградительные машины.