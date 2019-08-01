Баситханова высказалась по поводу разделения женщин на категории

Ранее сообщалось, что Комитет женщин Ташкента выделил 23 категории женщин, которые склонны к совершению преступлений.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова высказалась по поводу разделения женщин на потенциально опасные категории.

"Как председатель Комитета женщин республики я категорически против формирования перечня, который классифицирует женщин. Я не имею никакого отношения к составлению списка, вызвавшего большой резонанс в Сети", - заявила Баситханова.

Также она попросила журналистов, блогеров и интернет-пользователей перестать оскорблять ее.

Ранее хокимият Ташкента сообщил, что Комитет разработал 23 категории женщин, которые склонны к совершению преступлений. В него вошли женщины, живущие без регистрации, ранее осужденные, разведенные, матери-одиночки, попрошайки и алкозависимые.

В интервью Sputnik Узбекистан кандидат философских наук Игорь Загарин обратил внимание на то, что наиболее опасная категория - женщины, попавшие под влияние радикалов.