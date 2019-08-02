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Женщина в наручниках

ГУВД Ташкента извинилось за список потенциально опасных категорий женщин

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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В ведомстве заявили, что в одном перечне оказались категории девушек и женщин, которые действительно находятся в группе риска, и те, которые нуждаются в социальной защите и правовой помощи.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали опубликованный в Сети список категорий женщин, теоретически способных совершить преступление, вызвавший бурные эмоции у пользователей социальных сетей.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
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В ведомстве заявили, что перечень истрактован неверно. И причина в том, что в одном списке оказались категории девушек и женщин, которые действительно находятся в группе риска, и те, которые нуждаются в социальной защите и правовой помощи.

Они "не должны были оказаться в одном списке с первыми", "недоумение и возмущение" граждан вполне понятно, отметили в пресс-службе.

"Приносим извинения за допущенную оплошность и возникшие в этой связи недоразумения", — говорится в публикации.

Предупреждение правонарушений и преступлений — комплекс мер, и акцент в этой работе делается на своевременном выявлении проблем граждан и оказании им необходимой помощи. 

"Как показала практика, наиболее уязвимой категорией являются женщины: единицы признаются в том, что нуждаются в социальной, правовой помощи, защите от физического или морального воздействия, что переживают неустроенность — отсутствие семьи, детей и так далее. Известны факты, когда женщины скрывают от всех даже имеющиеся проблемы со здоровьем", — отмечается в публикации.

Узбекские женщины беседуют на улице
AP Photo
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Второе направление — это работа с гражданами, склонными к совершению противоправных действий. Есть люди, и женщины в том числе, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем, страдающие от наркозависимости, неоднократно совершавшие преступления, и с ними тоже нужно работать.

"ГУВД совместно с другими правоохранительными органами, хокимиятом, Комитетом женщин, махаллинскими сходами граждан всегда помогали женщинам, нуждающимся в получении ордера на бесплатное лечение, материальной, моральной, психологической помощи, или тем, кто после освобождения из мест лишения свободы нуждался в трудоустройстве, обеспечении жильем, налаживании отношений с близкими", — говорится в публикации.

В ведомстве заявили, что благодаря работе по всем направлениям удалось снизить уровень преступности среди девушек и женщин в столице. В 2018 году по сравнению с 2017-м — на 48,2%, а по итогам первого полугодия 2019-го в сравнении с тем же периодом прошлого года — на 14,4%.

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Теги:
преступность, женщина, Ташкент, ГУВД Ташкента



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