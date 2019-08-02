Туракурганскую ТЭС запустят через несколько дней

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Туракурганская ТЭС в Наманганской области будет введена в эксплуатацию в августе, об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан главный инженер электростанции Нодирбек Насибалиев.

На ТЭС практически завершены все испытания и ведутся последние работы по подключению первой парогазовой турбины. Сейчас ТЭС будет функционировать частично, а к концу года заработает на полную мощность.

По словам Насибалиева, лето и зима считаются пиковыми периодами расходования электроэнергии в Ферганской долине, в это время среднее потребление составляет 1800 МВт. Ввод в эксплуатацию Туракурганской ТЭС позволит частично удовлетворить потребность в электричестве.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Макет Туракурганской ТЭС

"Во второй половине августа будет введен в эксплуатацию первый блок парогазовой установки ТЭС и произведены первые 300 МВт электроэнергии. Это на 70-80% обеспечит электроэнергией Намаганскую область. Когда наш первый энергоблок полностью заработает в сентябре, весь регион будет обеспечен электроэнергией", - сказал инженер.

Насибалиев также отметил преимущества этой установки ТЭС.

"Стоимость производимой здесь электроэнергии отличается от других тепловых электростанций. Например, для производства 1 кВт/ч электроэнергии требуется 220 г условного топлива. Это вдвое меньше чем нынешние энергоблоки старого типа в республике. Кроме того, ТЭС не наносит вреда окружающей среде", - сказал он.

По словам Насибалиева, вторая парогазовая установка начнет функционировать в декабре этого года.

В результате ТЭС будет производить 900 МВт дополнительной мощности для жителей Ферганской долины, что составляет более половины электроэнергии, потребляемой населением долины.

Возведение Туракурганской ТЭС, стоимость которой свыше 1 млрд 195 млн долларов, осуществляется японским консорциумом Mitsubihi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems. Через 10 лет проект должен полностью окупиться.

В строительстве задействовано более 2400 отечественных и иностранных работников. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполняются инженерами и техниками турецкой компании СaIik Enerji.