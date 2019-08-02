Обновлением электросетей в Узбекистане займется международный эксперт

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана ищет индивидуального эксперта для развития АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и реализации проекта по модернизации и обновлению магистральных электросетей республики.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, эксперта назначат на должность независимого члена исполнительного правления. Он должен взять на себя полное управление проектом, в том числе разработку общих стратегических направлений, а также вопросы планирования финансового и бухгалтерского управления, функционирования и модернизации магистральных электросетей.

На оплату услуг специалиста пойдет часть кредита в 150 миллионов долларов, выделенного Узбекистану Всемирным банком.

Напомним, весной президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Узбекистана. Документ предусматривает реорганизацию "Узбекэнерго".

На базе компании появились "Тепловые электрические станции", отвечающие за управление тепловыми электростанциями и электроцентралями, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию.

АО "Национальные электрические сети Узбекистана" созданы на базе упраздняемых УП "Узэлектросеть" и филиала "Энергосотиш" АО "Узбекэнерго". Компания будет осуществлять эксплуатацию и развитие магистральных электрических сетей республики, транспортировку электрической энергии, а также ее экспорт и импорт.

Кроме того, создано АО "Региональные электрические сети", ответственное за управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и реализующих электроэнергию конечным потребителям.