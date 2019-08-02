ТПП Беларуси и Узбекистана создадут Деловой совет

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Торгово-промышленные палаты Беларуси и Узбекистана приняли соглашение о создании Делового совета, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Накануне состоялся первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь. По итогам переговоров лидеры двух государств приняли совместное заявление. Кроме того, во время поездки главы Узбекистана в Минск между правительствами, министерствами и компаниями стран было подписано 11 документов.

В ходе брифинга с журналистами Лукашенко и Мирзиёев заявили, что переговоры были открытыми и плодотворными: достигнуты взаимовыгодные соглашения.

Лукашенко назвал главную "фишку" визита Мирзиёева в Беларусь

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в 2018-м достигнут очень высокий показатель взаимной торговли, такая положительная тенденция продолжается и в текущем году.

"Наши переговоры прошли в конструктивном духе, вновь подтвердив, что Беларусь и Узбекистан - стратегические партнеры. Мы рады успехам, которые Узбекистан достигает в последние годы. Руководство страны не только модернизирует отрасли экономики, но и осуществляет революционные преобразования в промышленности, сельском хозяйстве и других областях, внедряет новые направления. Это вселяет уверенность в нашем плодотворном сотрудничестве", - заявил белорусский лидер.

Стороны выразили готовность и далее поддерживать друг друга в рамках международных и региональных структур.

Напомним, что на состоявшемся в преддверии визита Мирзиёева Форуме регионов в Минске между городами и областями двух стран были подписаны более десяти соглашений, а также контракты и договоры на сумму почти 300 миллионов долларов США.