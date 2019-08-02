Праздник живота: в Ташкенте сегодня стартует фестиваль сладостей

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте 2–4 августа впервые организуют фестиваль MuzzDay 2019, гости которого смогут попробовать несколько сотен видов мороженого, разнообразные сладости и напитки. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Перед гостями выступят Тахир Садыков, Шахзода, Райхон, Нилюфар Усманова, Захида, Шохруххон, Жасур Умиров. Их также ждут спортивный флешмоб, конкурсы и розыгрыши.
Организатор мероприятия — столичный хокимият.
А после MuzzDay в Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль Gastro Bazaar, в котором примут участие локальные и международные бренды ресторанного бизнеса.
В программе — кулинарные битвы, музыкальные выступления и конкурсы. С 9 по 11 августа жители и гости столицы смогут попробовать любимые национальные блюда и познакомиться с кухнями народов мира.