Праздник живота: в Ташкенте сегодня стартует фестиваль сладостей

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте 2–4 августа впервые организуют фестиваль MuzzDay 2019, гости которого смогут попробовать несколько сотен видов мороженого, разнообразные сладости и напитки. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Праздник будет начинаться каждый день в 19:00 на улицах Зарафшан, Бухоро, Матбуотчилар и Сайилгох. Они превратятся в одну большую зону для прогулок и развлечений.

Перед гостями выступят Тахир Садыков, Шахзода, Райхон, Нилюфар Усманова, Захида, Шохруххон, Жасур Умиров. Их также ждут спортивный флешмоб, конкурсы и розыгрыши.

Организатор мероприятия — столичный хокимият.

А после MuzzDay в Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль Gastro Bazaar, в котором примут участие локальные и международные бренды ресторанного бизнеса.

В программе — кулинарные битвы, музыкальные выступления и конкурсы. С 9 по 11 августа жители и гости столицы смогут попробовать любимые национальные блюда и познакомиться с кухнями народов мира.