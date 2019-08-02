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Мороженое

Праздник живота: в Ташкенте сегодня стартует фестиваль сладостей

© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
Общество
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Гостей ждут килограммы мороженого, выступления звезд, спортивный флешмоб, конкурсы и розыгрыши.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте 2–4 августа впервые организуют фестиваль MuzzDay 2019, гости которого смогут попробовать несколько сотен видов мороженого, разнообразные сладости и напитки. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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© Sputnik / Максим Блинов
В Ташкенте перекроют четыре улицы
Праздник будет начинаться каждый день в 19:00 на улицах Зарафшан, Бухоро, Матбуотчилар и Сайилгох. Они превратятся в одну большую зону для прогулок и развлечений.

Перед гостями выступят Тахир Садыков, Шахзода, Райхон, Нилюфар Усманова, Захида, Шохруххон, Жасур Умиров. Их также ждут спортивный флешмоб, конкурсы и розыгрыши.

Организатор мероприятия — столичный хокимият.

А после MuzzDay в Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль Gastro Bazaar, в котором примут участие локальные и международные бренды ресторанного бизнеса. 

В программе — кулинарные битвы, музыкальные выступления и конкурсы. С 9 по 11 августа жители и гости столицы смогут попробовать любимые национальные блюда и познакомиться с кухнями народов мира. 

Теги:
развлечение, Хокимият Ташкента, Ташкент, мороженое, фестиваль, Узбекистан



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