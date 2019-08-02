Минтруда проверяет, принуждали ли бюджетников к уборке кладбища в Бухаре

Всего на кладбище площадью 17 гектаров находятся 18 тысяч могил. Со временем оно пришло в запустение, однако остается действующим.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Минтруда Узбекистана отреагировало на сообщения в социальных сетях о том, что в Бухаре местные власти отправили сотрудников бюджетных организаций и солдат приводить в порядок могилы на кладбище "Хазрати Имом".

"Министерство занятости и трудовых отношений начало проверку по факту сообщений о принуждении к труду сотрудников бюджетных организаций в городе Бухара", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале министерства.

По данным блога Troll.Uz, солдат, работников школ, детских садов и поликлиник выводят на работы больше месяца. Труд этот никак не оплачивается.

© Facebook / TROLL UZ Кладбище "Хазрати Имом" в Бухаре

Всего на кладбище площадью 17 гектаров находятся 18 тысяч могил, пишет Daryo.uz. Ранее замначальника управления благоустройства Бухары Бафо Нарзуллаев рассказал изданию, что в ходе инвентаризации территории кладбища было обнаружено 1,7 тысячи пустых могил, забронированных для еще живых людей.