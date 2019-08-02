Минтруда проверяет, принуждали ли бюджетников к уборке кладбища в Бухаре

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Минтруда Узбекистана отреагировало на сообщения в социальных сетях о том, что в Бухаре местные власти отправили сотрудников бюджетных организаций и солдат приводить в порядок могилы на кладбище "Хазрати Имом".
"Министерство занятости и трудовых отношений начало проверку по факту сообщений о принуждении к труду сотрудников бюджетных организаций в городе Бухара", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале министерства.
По данным блога Troll.Uz, солдат, работников школ, детских садов и поликлиник выводят на работы больше месяца. Труд этот никак не оплачивается.
Всего на кладбище площадью 17 гектаров находятся 18 тысяч могил, пишет Daryo.uz. Ранее замначальника управления благоустройства Бухары Бафо Нарзуллаев рассказал изданию, что в ходе инвентаризации территории кладбища было обнаружено 1,7 тысячи пустых могил, забронированных для еще живых людей.