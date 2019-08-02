ГУВД отчиталось о ситуации с "бомбилами" у аэропорта

Ранее в соцсетях появлялись сообщения о "бомбилах" рядом с Международным аэропортом "Ташкент", которые навязчиво предлагают свои услуги, взвинчивают цены, а порой даже незаконно обменивают валюту.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. ГУВД Ташкента рассказало, как обстоит дело с нелегальными таксистами у столичного аэропорта.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о "бомбилах" рядом с Международным аэропортом "Ташкент", которые навязчиво предлагают свои услуги, взвинчивают цены, а порой даже незаконно обменивают валюту.

ГУВД уверяет, что реагирует на каждое сообщение такого характера и работа в этом направлении ведут уже давно. Сейчас на территории, прилегающей к аэропорту, таксистов, работающих без лицензии, "практически нет". За три прошедших месяца выявлено 166 "бомбил", 140 получили предупреждение, а 26 автомобилей отравились на штрафстоянку.

Сегодня там имеют право работать только лицензированные компании, а для туристов установлена единая цена.