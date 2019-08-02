Таджикские военные прибыли на полигон "Фориш"

Соревнования в рамках АрМИ-2019 пройдут на полигоне "Фориш" с 4 по 17 августа. Всего в конкурсе участвуют 11 стран.

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Команда таджикских военных прибыла на полигон "Фориш" для участия в конкурсе "Военно-медицинская эстафета".

После прибытия таджикистанцев команды поучаствовали в жеребьевке. Военные разных стран собрались в "Домике дружбы", где в качестве почетных гостей были приглашены военные спортсмены Узбекистана.

Минобороны Узбекистана Таджикских военных встретили на полигоне "Фориш"

Торжественное мероприятие открыл заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Азизбек Икрамов.

“Все мы с нетерпением ждем старта соревнований и намерены провести их на самом высоком организационном уровне. Убежден, что предстоящее состязание станет важнейшим фактором укрепления международного военного сотрудничества, развития дружбы, мира, взаимного доверия между нашими армиями. Желаю всем удачи!” – сказал Икрамов.

По итогам жеребьевки участники "Военно-медицинской эстафеты" будут выполнять нормативы в следующей последовательности: Ангола, Армения, Россия, Зимбабве, Вьетнам, Таджикистан, Мьянма, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.