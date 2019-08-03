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Флаги партии УзЛиДеп

Узбекский депутат обвинил партию УзЛиДеП в пропаганде однополых браков

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Слова Калонова об однополых браках разлетелись по всему Интернету и стали поводом многих обсуждений.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Депутат партии НДПУ Рустам Калонов обвинил партию УзЛиДеП в пропаганде идеи однополых браков, сообщает UPL.uz.

Оказывается, вчера в узбекских соцсетях распространилось видео фрагмента передачи "Муносабат", где представители двух политических партий — НДПУ и УзЛиДеП устроили настоящие дебаты.

Слова Калонова разлетелись по всему Интернету и стали поводом многих обсуждений.

Сегодня партия НДПУ официально извинилась за слова своего депутата.

В НДПУ отметили, что Калонов выразил не позицию партии, а свое личное мнение.

Напомним, в конце июля в Ташкенте задержали геев. 

В Ташкенте задержали геев >>

Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые были в сексуальных отношениях друг с другом. Мужчины были задержаны в одной из квартир квартала №3 Чиланзарского района. 

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 120 (Бесакалбазлык — мужеложство).

 

Теги:
видеоролик, Видео, скандальное видео, скандал, партия, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, гей



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