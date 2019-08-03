Узбекский депутат обвинил партию УзЛиДеП в пропаганде однополых браков

Слова Калонова об однополых браках разлетелись по всему Интернету и стали поводом многих обсуждений.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Депутат партии НДПУ Рустам Калонов обвинил партию УзЛиДеП в пропаганде идеи однополых браков, сообщает UPL.uz.

Оказывается, вчера в узбекских соцсетях распространилось видео фрагмента передачи "Муносабат", где представители двух политических партий — НДПУ и УзЛиДеП устроили настоящие дебаты.

Слова Калонова разлетелись по всему Интернету и стали поводом многих обсуждений.

Сегодня партия НДПУ официально извинилась за слова своего депутата.

В НДПУ отметили, что Калонов выразил не позицию партии, а свое личное мнение.

Напомним, в конце июля в Ташкенте задержали геев.

В Ташкенте задержали геев >>

Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые были в сексуальных отношениях друг с другом. Мужчины были задержаны в одной из квартир квартала №3 Чиланзарского района.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 120 (Бесакалбазлык — мужеложство).