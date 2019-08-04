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Тонировка автомобиля

ГУВД показало голограммы о разрешении на тонировку автомобиля

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Голограмма и бланки разрешений на тонировку будут иметь степени защиты от подделок.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. ГУВД Ташкента показало голограммы, подтверждающие наличие разрешения на установку тонировки.

Размещать их необходимо на верхней части переднего лобового стекла автомобиля со стороны пассажира.

"ГУВД Ташкента рекомендует водителям, имеющим проблемы со здоровьем, особенно со зрением, а также пожилым людям и тем, кто не имеет достаточного опыта вождения, не тонировать стекла передних боковых окон автомобиля. Подходите к вопросу установки тонировки вдумчиво", - говорится в сообщении ведомства.

ГУВД показало голограммы о разрешении на тонировку автомобиля
ГУВД Ташкента
ГУВД показало голограммы о разрешении на тонировку автомобиля

Согласно данным, голограмма и бланки разрешений будут иметь степени защиты от подделок. Их выпуск поручен ГПО "Давлат белгиси". За подделку этих документов виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

ГУВД показало голограммы о разрешении на тонировку автомобиля
ГУВД Ташкента
ГУВД показало голограммы о разрешении на тонировку автомобиля

Напомним, вчера стало известно о том, что новым постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей.

Теперь с 5 августа физлица и юридические лица смогут устанавливать тонировку боковых, задних окон на год за 10 базовых расчетных величин (2 млн 230 тысяч сумов).

Теперь официально: ГУВД рассказали о новых правилах тонировки >>

Полная тонировка обойдется физическому лицу и юридическому в 50 БЗВ, а для юридических лиц иностранных государств - 80 БЗВ.

Кроме того, теперь разрешение на установку тонировки могут получить автобусы, микроавтобусы и минивэны, занимающиеся перевозкой туристов. Необходимо учесть, что тонировка без ограничения светопропускаемости разрешена только на задние и боковые стекла.

Теги:
Ташкент, Ташкент, ГУВД Ташкента, автомобилисты, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистанцы, Узбекистан, тонировка



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