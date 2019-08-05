"Мы за ним не успевали": Алламжонов рассказал о рабочем дне Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Директор Агентства информации и массовых коммуникаций, бывший пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов в интервью Alter Ego рассказал, как проходит обычный рабочий день Шавката Мирзиёева.

По его словам , утро главы государства начинается с дайджестов, ознакомления с разными справками, далее — приемы, совещания и так далее. Все по графику.

"Мы всегда говорили: "Берегите себя, пожалуйста. Вы слишком много работаете", — рассказал Алламжонов. — Домой возвращались очень поздно, и так без выходных".

На вопрос собеседника о том, почему без выходных, он ответил: "Видимо, накопленные проблемы не дают покоя и даже расслабиться".

По мнению Алламжонова, источник этой неиссякаемой энергии у президента — желание скорее решить все проблемы в стране и поднять ее на новый уровень.

"Мы не успевали за ним. Я уставал очень сильно, хотя и моложе президента. Он настолько энергичен, что десять таких, как я, на половине пути оставлял за собой. Особенно в командировках, когда мы в области выезжали. В 08:30 нам надо было быть в аэропорту, а для этого в 06:30-07:00 должны проснуться. За полчаса мы приезжали, в 08:30 — президент. Садимся на самолет, вылетаем. По прилете садимся в кортеж, и начинается очень насыщенная программа", — отметил Алламжонов.

"Она настолько плотная, что невольно думалось, что можно бы и поменьше, но президент требовал, чтобы каждая минута, в том числе проведенная в пути, была плодотворной. Вы не представляете, мы не пили даже воды или чая, не ели, не отдыхали. Работа не прекращалась с момента, как мы спустились с трапа, и до полуночи", — заявил он.

После объезда объектов всегда проходило трех-четырехчасовое собрание, отметил чиновник.

"Выходим в полночь, снова уже никакие, а президент к себе заходит, перекусывает 10-15 минут и начинает смотреть по телевизору новости, читать. Вот такой сумасшедший режим", — сказал он.

Напомним, Комил Алламжонов был пресс-секретарем главы государства в 2017-2018 годах. Он верифицировал официальные страницы Шавката Мирзиёева в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а также Telegram-канал.

Сложил полномочия пресс-секретаря 3 октября 2018-го.

В ноябре Алламжонов был назначен исполняющим обязанности директора Агентства по печати и информации при кабмине Узбекистана. Позднее на его базе было образовано Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.