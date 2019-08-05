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В Узбекистане архивы центров госуслуг будут оцифрованы к 2025 году

© Flickr / Travis Isaacs
Общество
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Таким образом власти хотят повысить качество обслуживания населения.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. В Узбекистане к 2025 году оцифруют архивные документы центров государственных услуг.

В Агентстве государственных услуг уточнили, что сейчас из-за отсутствия центров обработки данных не осуществляется электронный обмен информацией между этими структурами.

К тому же, свыше 30 учреждений не подключены к единой платформе общего обслуживания из-за того, что не имеют баз данных.

Директор Агентства государственных услуг Халилилло Турахужаев подчеркнул, что в центре внимания Агентства – повышение качества обслуживания населения. 

По состоянию на 1 июля 2019 года, центры по всей стране предоставляли 118 видов госуслуг (в начале 2018-го – 37), а к 2020 году их число планируется довести до 160.

Теги:
Узбекистан



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