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Военнослужащий ВС РУз во время состязания кинологов на конкурсе Верный друг АрМИ-2018

Узбекистанцы вошли в тройку лидеров на конкурсе кинологов в Подмосковье

Минобороны РФ
Общество
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Тренер команды подполковник Улугбек Джураев оценил высокую подготовленность команд-участниц.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Сборная кинологов из Республики Узбекистан по результатам первого этапа конкурса "Верный друг" вошла в тройку лидеров, заняв почетное третье место в командном зачете, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

После завершения этапа начальник кинологической службы Вооруженных сил Республики Узбекистан — тренер команды подполковник Улугбек Джураев оценил высокую подготовленность сборных-участниц.

"Наша команда готовилась в течение нескольких месяцев к участию в конкурсе. Здесь, на территории проведения, все организовано на высшем уровне. Все условия для участников, для тренировок и наших служебных собак, созданы. Есть возможность тренироваться по несколько часов в день", - заявил Джураев.

Возглавили турнирную таблицу в командном зачете по результатам упражнения "Дог биатлон" (индивидуальная гонка) представители Республики Беларусь. Второе место заняла сборная Российской Федерации.

Впереди участникам предстоит посоревноваться в преодолении 300 метровой полосы препятствий, поразить мишень №8 в виде грудной фигуры из автомата АК-74 М на этапе "Меткий стрелок" и в составе команды пробежать на лучшее время "Дог биатлон-эстафету".

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Напомним, конкурс военных кинологов проходит с 3 по 11 августа. Для повышения состязательности на внеконкурсной основе свое мастерство показывает команда кинологов ДОСААФ.

Военнослужащие женской сборной РФ также состязаются вне конкурса, соревнуясь между собой в личном зачете в меткости, быстроте прохождения препятствий и умении действовать в связке со служебной собакой.

Теги:
Соревнования, пес, собаководы, собака, собака, собаки, кинолог, Подмосковье, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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