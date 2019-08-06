Алламжонов: рекламный бюджет узбекского ТВ оценивается всего в $15 млн

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов рассказал о том, что рекламный бюджет ТВ-рынка Узбекистана очень маленький в беседе с блогером Кириллом Альтманом.

"По моим данным, на все телеканалы рекламный бюджет составляет 15 миллионов долларов по республике. Что такое 15 млн для 20 телеканалов? У них у каждого на расходы, содержание офисов и так далее уходит по 1−1,5 млн долларов. Как на такие деньги можно делать актуальный контент?", — говорит Алламжонов.

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По его словам, когда он работал на телеканалах, туда постоянно приходили разные крупные компании и предлагали хорошие проекты.

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Все всегда задавались вопросами: "Почему в Узбекистане нет передач, как "Голос", почему нет своих брендовых телевизионных сериалов?".

"Все упирается в деньги. А если это не окупается, как можно давать качественный контент, делать качественный проект? То есть эта сторона тоже играет серьезную роль. Все друг с другом взаимосвязано", - говорит Алламжонов.

Напомним, что согласно нескольким опросам, телевизионная аудитория в Узбекистане делится следующим образом: 33% смотрят телепередачи один раз в день, 19% включают телевизор по несколько раз в день, 13,8% не смотрят телевидение вообще.