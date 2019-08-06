В Успенском соборе Ташкента пожаловались на некультурных туристов

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Ташкентская и Узбекистанская епархия Русской православной церкви пожаловалась на туристов, которые посещают Свято-Успенский кафедральный собор в столице республики.
В полученном Госкомтуризма обращении отмечается, что приходящие на экскурсию посетители не соблюдают дресс-код и правила поведения на территории религиозных объектов.
"В комитет также поступают обращения подобного содержания со стороны администраций мечетей и святынь, посещаемых иностранными туристами, и городской общественности", — говорится в сообщении пресс-службы.
Туристическим организациям рекомендовано обратить особое внимание на подобные ситуации.
Узбекистан тысячи лет является перекрестком различных культур, цивилизаций и религий, на его территории, наряду с мечетями и медресе. есть храмы иудаизма, христианства и других религий, отметили в комитете.
Так, они должны соблюдать дресс-код и посещать объекты только в разрешенное время. Правила устанавливают администрации каждого из них и компетентные организации.