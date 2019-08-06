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Литургия в Успенском соборе в Ташкенте

В Успенском соборе Ташкента пожаловались на некультурных туристов

© РПЦ
Общество
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Госкомтуризма Узбекистана напомнил туристам о том, что они обязаны соблюдать правила поведения при посещении религиозных объектов.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Ташкентская и Узбекистанская епархия Русской православной церкви пожаловалась на туристов, которые посещают Свято-Успенский кафедральный собор в столице республики.

В полученном Госкомтуризма обращении отмечается, что приходящие на экскурсию посетители не соблюдают дресс-код и правила поведения на территории религиозных объектов. 

"В комитет также поступают обращения подобного содержания со стороны администраций мечетей и святынь, посещаемых иностранными туристами, и городской общественности", — говорится в сообщении пресс-службы.

Туристическим организациям рекомендовано обратить особое внимание на подобные ситуации. 

Узбекистан тысячи лет является перекрестком различных культур, цивилизаций и религий, на его территории, наряду с мечетями и медресе. есть храмы иудаизма, христианства и других религий, отметили в комитете.

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"В республике создаются все условия для посещения туристами этих объектов, ознакомления с их историей и архитектурой. В то же время, учитывая, что эти объекты являются религиозными учреждениями. При осуществлении религиозных обрядов и молитв в подобных учреждениях (мечеть, церковь и синагога) туристы обязаны соблюдать соответствующие правила поведения при посещении этих объектов", — подчеркивается в публикации. 

Так, они должны соблюдать дресс-код и посещать объекты только в разрешенное время. Правила устанавливают администрации каждого из них и компетентные организации. 

Теги:
Госкомтуризм, Туризм, мечеть, религия, туристы



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