Подполковник Джураев: на АрМИ-2019 Узбекистан приехал за первым местом

В подмосковном Дмитрове в конкурсе АрМИ-2019 "Верный друг" соревнуются узбекские кинологи. Корреспондент Sputnik побывала на площадке и узнала, с какими сложностями сталкиваются военные на пути к заветной победе.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik, Мария Науменко. В рамках Армейских международных игр в подмосковном Дмитрове проходит международный конкурс "Верный друг".

С 3 по 11 августа кинологи из разных стран демонстрируют навыки работы со служебными собаками. В этом году конкурс состоит из пяти упражнений, среди них: индивидуальная гонка, эстафета, задержание условного нарушителя и "Меткий стрелок".

Корреспондент Sputnik побывала на одном из этапов конкурса, "Преодоление 300-метровой полосы препятствий", и выяснила, какие успехи делает команда из Узбекистана.

Подмосковный Центр служебного собаководства Вооруженных Сил РФ: на улице совершенно не летние +9, но на соревновательной площадке градус эмоций зашкаливает. Собакам не сидится на месте, они радостно повизгивают и с нетерпением ждут команды "Вперед!".

Собравшиеся болельщики бурно обсуждают подготовку военных, пытаются предугадать будущих победителей, сетуют на ненастье и ругают репортеров, которые так и норовят ради лучшего кадра вместе с камерами вылезти на полосу препятствий.

"Животные отвлекаются на вспышки фотокамер, на журналистов, которые перебегают рядом во время прохождение маршрута. Это все мешает участникам конкурса", - объясняет посетительница соревнований Алина Кузнецова.

Sputnik Военнослужащий из республики Узбекистан во время преодоления препятствий в рамках конкурса "Верный друг" АрМИ—2019

Перед военными и собаками стоит задача преодолеть множество непростых этапов, например: перепрыгнуть легкоатлетический барьер, глухой забор высотой почти в два метра, переплыть водную преграду, пробежать сквозную лестницу и проползти под бронетранспортером.

АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото

И вот старт дан. На прохождение упражнения у каждого участника уходит менее двух минут. В гонке участвуют военнослужащие из Алжира, России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Среди них две команды вне конкурса: это женщины-военные и члены ДОСААФ.

Sputnik Военнослужащий из республики Узбекистан во время преодоления препятствий в рамках конкурса "Верный друг" АрМИ—2019

Непогода вносит свои коррективы и делает полосу препятствий еще более труднопроходимой. Кинологи и собаки поскальзываются на снарядах, падают, животные с неохотой прыгают в бассейн с ледяной водой.

"Все препятствия были скользкими. Было трудно и людям, и собакам, хотя мы тщательно готовились к соревнованиям в течение трех месяцев. Самым сложным упражнением оказалось преодоление брода, так как сегодня очень холодно ", – отмечает тренер узбекистанцев подполковник Улугбек Джураев.

Слова представителя Узбекистана подтверждает главный судья конкурса "Верный друг" генерал-майор Владимир Головачев.

"Нас немного подвела погода. Но мы служим в вооруженных силах разных государств и должны быть готовы к таким действиям в любых условиях", - заявил он.

Джураев подчеркивает, что "организация конкурса со стороны Российской Федерации остается на высшем уровне".

Sputnik Военнослужащий из республики Узбекистан во время преодоления препятствий в рамках конкурса "Верный друг" АрМИ—2019

Также подполковник обращает внимание на то, что ежегодно после таких соревнований военные проводят работу над ошибками для того, чтобы в дальнейшем усовершенствовать кинологическую службу республики, внедрить новые методы.

"Мы уже участвуем третий год. В первый раз мы не смогли занять лидерские позиции, во второй год вышли на третье место среди восьми команд. А сейчас мы приехали сюда бороться за первое место", - говорит узбекский военнослужащий.

Кстати, сейчас Узбекистан после первого этапа конкурса "Верный друг" занимает почетное третье место в командном зачете. Пока республику обгоняют белорусы и россияне. На данный момент судебная комиссия с учетом штрафных баллов подсчитывает результаты "Полосы препятствий".

Впереди у кинологов еще три этапа. В том числе военным предстоит поразить из автомата АК-74М мишень №8 в виде грудной фигуры в упражнении "Меткий стрелок" и в составе команды пробежать на лучшее время "Дог биатлон-эстафету". После чего объявят общие итоги конкурса "Верный друг".

Напомним, на Армейских международных играх военные из Узбекистана участвуют в 14 дисциплинах, в двух из них, "Рембат" и "Танковый биатлон", впервые.

К тому же, Узбекистан впервые на своей территории принимает часть соревнований АрМИ-2019.