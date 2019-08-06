Подполковник Джураев: на АрМИ-2019 Узбекистан приехал за первым местом

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik, Мария Науменко. В рамках Армейских международных игр в подмосковном Дмитрове проходит международный конкурс "Верный друг".
С 3 по 11 августа кинологи из разных стран демонстрируют навыки работы со служебными собаками. В этом году конкурс состоит из пяти упражнений, среди них: индивидуальная гонка, эстафета, задержание условного нарушителя и "Меткий стрелок".
Подмосковный Центр служебного собаководства Вооруженных Сил РФ: на улице совершенно не летние +9, но на соревновательной площадке градус эмоций зашкаливает. Собакам не сидится на месте, они радостно повизгивают и с нетерпением ждут команды "Вперед!".
Собравшиеся болельщики бурно обсуждают подготовку военных, пытаются предугадать будущих победителей, сетуют на ненастье и ругают репортеров, которые так и норовят ради лучшего кадра вместе с камерами вылезти на полосу препятствий.
"Животные отвлекаются на вспышки фотокамер, на журналистов, которые перебегают рядом во время прохождение маршрута. Это все мешает участникам конкурса", - объясняет посетительница соревнований Алина Кузнецова.
Перед военными и собаками стоит задача преодолеть множество непростых этапов, например: перепрыгнуть легкоатлетический барьер, глухой забор высотой почти в два метра, переплыть водную преграду, пробежать сквозную лестницу и проползти под бронетранспортером.
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
И вот старт дан. На прохождение упражнения у каждого участника уходит менее двух минут. В гонке участвуют военнослужащие из Алжира, России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Среди них две команды вне конкурса: это женщины-военные и члены ДОСААФ.
Непогода вносит свои коррективы и делает полосу препятствий еще более труднопроходимой. Кинологи и собаки поскальзываются на снарядах, падают, животные с неохотой прыгают в бассейн с ледяной водой.
"Все препятствия были скользкими. Было трудно и людям, и собакам, хотя мы тщательно готовились к соревнованиям в течение трех месяцев. Самым сложным упражнением оказалось преодоление брода, так как сегодня очень холодно ", – отмечает тренер узбекистанцев подполковник Улугбек Джураев.
Слова представителя Узбекистана подтверждает главный судья конкурса "Верный друг" генерал-майор Владимир Головачев.
"Нас немного подвела погода. Но мы служим в вооруженных силах разных государств и должны быть готовы к таким действиям в любых условиях", - заявил он.
Джураев подчеркивает, что "организация конкурса со стороны Российской Федерации остается на высшем уровне".
Также подполковник обращает внимание на то, что ежегодно после таких соревнований военные проводят работу над ошибками для того, чтобы в дальнейшем усовершенствовать кинологическую службу республики, внедрить новые методы.
"Мы уже участвуем третий год. В первый раз мы не смогли занять лидерские позиции, во второй год вышли на третье место среди восьми команд. А сейчас мы приехали сюда бороться за первое место", - говорит узбекский военнослужащий.
Впереди у кинологов еще три этапа. В том числе военным предстоит поразить из автомата АК-74М мишень №8 в виде грудной фигуры в упражнении "Меткий стрелок" и в составе команды пробежать на лучшее время "Дог биатлон-эстафету". После чего объявят общие итоги конкурса "Верный друг".
Напомним, на Армейских международных играх военные из Узбекистана участвуют в 14 дисциплинах, в двух из них, "Рембат" и "Танковый биатлон", впервые.
К тому же, Узбекистан впервые на своей территории принимает часть соревнований АрМИ-2019.