Движение на мосту через Зарафшан перекроют

Сегодня мост будет эксплуатироваться оперативными и специальными подразделениями в процессе отрыва дальних наземных мин и захвата вооруженных преступников.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Сегодня, 7 августа, движение по реке Зарафшан на трассе М-39 Алматы-Бишкек-Ташкент-Термез временно приостановят, сообщает Repost.uz.

"Движение будет перекрыто с 14.00 до 15.00 в связи с военными учениями", - говорится в сообщении.

Известно, что мост будет эксплуатироваться оперативными и специальными подразделениями в процессе отрыва дальних наземных мин и захвата вооруженных преступников.

В связи с этим Центральный военный округ Узбекистана приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, Зарафшан - река в Таджикистане и Узбекистане. В древности являлась притоком Амударьи, в настоящее время не доходит до нее, разделяясь на рукава в Каракульском оазисе. Зарафшан орошает земли с богатой культурной историей.

Несмотря на то что река менее крупная и известная, чем Амударья и Сырдарья, она имеет большое хозяйственное и особенно ирригационное значение.