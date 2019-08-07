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Мост через реку Зарафшан

Движение на мосту через Зарафшан перекроют

© Repost.uz
Общество
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Сегодня мост будет эксплуатироваться оперативными и специальными подразделениями в процессе отрыва дальних наземных мин и захвата вооруженных преступников.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Сегодня, 7 августа, движение по реке Зарафшан на трассе М-39 Алматы-Бишкек-Ташкент-Термез временно приостановят, сообщает Repost.uz.

"Движение будет перекрыто с 14.00 до 15.00 в связи с военными учениями", - говорится в сообщении.

Известно, что мост будет эксплуатироваться оперативными и специальными подразделениями в процессе отрыва дальних наземных мин и захвата вооруженных преступников.

В связи с этим Центральный военный округ Узбекистана приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, Зарафшан - река в Таджикистане и Узбекистане. В древности являлась притоком Амударьи, в настоящее время не доходит до нее, разделяясь на рукава в Каракульском оазисе. Зарафшан орошает земли с богатой культурной историей.

Несмотря на то что река менее крупная и известная, чем Амударья и Сырдарья, она имеет большое хозяйственное и особенно ирригационное значение.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, перекрытие движения, мост, Зарафшан



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