В Узбекистане произошло землетрясение

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Сегодня рано утром, в 5.45, в Афганистане произошло землетрясение, которое ощущалось и в Узбекистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Согласно данным, расстояние от Ташкента - 473 км в южном направлении. Сила подземных толчков в Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Бухаре, Термезе и Карши составила два балла.

Напомним, министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.

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Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

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Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015-го в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.