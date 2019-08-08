UzAuto Motors приостанавливает производство до конца сентября

Компания отмечает, что проведение работ не отразится на графиках поставок ранее законтрактованных автомобилей.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. UzAuto Motors приостанавливает производство до 23 сентября в связи с профилактическими работами, сообщается в Telegram-канале.

"С 26 августа на заводах UzAuto Motors начнется проведение ежегодных плановых профилактических работ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проведение работ не отразится на графиках поставок ранее законтрактованных автомобилей, а все договорные обязательства будут выполнены своевременно и в полном объеме.

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За этот месяц будут проведены профилактический осмотр, модернизация и техническое обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования, коммунального хозяйства, инженерно-коммуникационных сетей, а также плановые ремонтные работы.

Напомним, после смены названия для UzAuto Motors начинается новый этап. Концерн планирует расширить производство и увеличить продажи до 270 тысяч автомобилей в год.

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Завод получил независимость в решении ключевых вопросов развития и производства. Уже презентованы несколько новинок.

По всей стране планируется открыть десятки предприятий, производящих комплектующие для автопромышленности.