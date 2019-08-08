В Узбекистане начинается прием детей в школы по допквоте

Начиная с 10 августа прием детей вне основной квоты в 81 школу Ташкента будет осуществляться непосредственно в самих образовательных учреждениях.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Узбекистане с 10 августа начинается прием детей в школы по дополнительной квоте, сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов в своем Facebook.

Учитывая широкий спектр услуг, оказываемых со стороны центров государственных услуг, а также в целях предотвращения длинных очередей и принимая во внимание многочисленные предложения родителей, в Узбекистане была полностью отменена возможность зачисления по дополнительной квоте путем добровольной единоразовой оплаты.

В Ташкенте стала доступна онлайн-карта всех микроучастков школ >>

Однако, по словам Шерматова, начиная с 10 августа прием детей вне основной квоты в 81 школу Ташкента будет осуществляться непосредственно в самих образовательных учреждениях.

Также он заметил, что до сегодняшнего дня в данные школы было принято около 4 тысяч учеников в первый класс непосредственно из микроучастков без каких-либо преград, знакомств или же оплаты, и данный факт нашел положительный отклик многих родителей.

"Вместе с этим, сохранение взаимного уважения при обращении в школы послужит хорошим примером для наших детей", - написал Шерматов.

Напомним, согласно распространенному ранее положению о приеме детей в общеобразовательные учреждения Ташкента (в том числе и через портал государственных услуг), на текущий год школьнику должно быть не менее семи лет.