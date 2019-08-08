14:52 08 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
задержание преступника

Между Ташкентом и Кабулом начал действовать договор о выдаче преступников

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

Соглашением регламентируются условия экстрадиции лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Соглашение между Узбекистаном и Афганистаном об экстрадиции вступил в силу с 7 августа, сообщает узбекистанский МИД.

"Седьмого августа 2019 года вступило в силу соглашение об экстрадиции от 17 октября 2016 года, заключенное между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Подпись документов
© Pixabay
Мирзиёев ратифицировал соглашение об экстрадиции с Афганистаном

По данным МИД, соглашением регламентируются условия экстрадиции лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, требования к документам, содержащим ходатайство об экстрадиции указанных лиц, условия и сроки временного ареста до направления официального ходатайства об экстрадиции.

"Документ служит правовой основой для эффективного взаимодействия в сфере противодействия преступности, а также способствует обеспечению принципа неотвратимости наказания", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, 7 августа вступил в силу также договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный 5 декабря 2017 года.

Теги:
задержание преступников, экстрадиция, Договор, Афганистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Загадка Маты Хари: бездарная танцовщица и талантливая шпионка – фотолента
Полуживого спецназовца несли и не давали бить — как это было
В крови и без сознания: что стало с пленным спецназовцем
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054