Между Ташкентом и Кабулом начал действовать договор о выдаче преступников

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Соглашение между Узбекистаном и Афганистаном об экстрадиции вступил в силу с 7 августа, сообщает узбекистанский МИД.

"Седьмого августа 2019 года вступило в силу соглашение об экстрадиции от 17 октября 2016 года, заключенное между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, соглашением регламентируются условия экстрадиции лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, требования к документам, содержащим ходатайство об экстрадиции указанных лиц, условия и сроки временного ареста до направления официального ходатайства об экстрадиции.

"Документ служит правовой основой для эффективного взаимодействия в сфере противодействия преступности, а также способствует обеспечению принципа неотвратимости наказания", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, 7 августа вступил в силу также договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный 5 декабря 2017 года.