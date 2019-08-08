Военные медики Узбекистана вышли в лидеры на АрМИ

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Команда Узбекистана лидируют по итогам двух соревнований на международном конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в рамках АрМИ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Министерство обороны Узбекистана Соревнования военных медиков в Узбекистане в рамках АрМи—2019

Во втором этапе конкурса младшему и среднему медицинскому персоналу предстояло преодолеть полосу препятствий в 400 метров. На маршруте участников соревнований поджидали различные преграды, среди них: ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост и лестница.

К тому же по пути медикам необходимо было разобрать и собрать автомат Калашникова и перенести оружейные ящики.

Министерство обороны Узбекистана Соревнования военных медиков в Узбекистане в рамках АрМи—2019

В этом состязании лучших результатов добились узбекистанцы, среди мужчин - Хокимбек Мадаминжонов (317 баллов), среди женщин - Лилия Манасыпова (281 балл).

Министерство обороны Узбекистана Соревнования военных медиков в Узбекистане в рамках АрМи—2019

Как уточняют в министерстве, 8 августа пройдут еще более сложные соревнования – преодоление полосы препятствий среди врачебного состава.